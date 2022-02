Die Pfarrgemeinden Hackenheim und Planig mit ihren Filialen hat das Münchner Missbrauchsgutachten so aufgewühlt, dass die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Bettina Bierther (Hackenheim) und Lothar Hesse (Planig) am Sonntag zum Gespräch über die Kirchenkrise in die Kirche St. Michael nach Hackenheim eingeladen hatten.