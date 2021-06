Fürfeld

Kripo Kreuznach teilt mit: 39-Jähriger aus Kreuznacher Raum wegen Brandstiftung in Fürfeld verhaftet

Im Zusammenhang mit der Brandstiftung in einem Einfamilienhaus in Fürfeld am 29. Mai 2021 wurde ein Mann aus dem Kreuznacher Raum festgenommen.