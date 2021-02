Hargesheim

Falsche Polizisten am Telefon oder an der Haustür, falsche Gewinnversprechen, für die man erst mal kräftig zur Kasse gebeten wird, falsche Spendensammler oder „gutmeinende“ Handwerker, die plötzlich einen Riesenschaden am Hausdach und dann eine Riesenrechnung präsentieren: Die Tricks der Betrüger sind vielfältig – und sie richten vor allem bei älteren Menschen häufig nicht nur materiell großen Schaden an.