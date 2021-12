Der Strafverteidiger Julius Dexheimer, seiner Heimatstadt Bad Kreuznach überdrüssig geworden und aufs Land gezogen, ermittelt wieder: Der sechste Band mit dem Titel „Blutwingert“ aus der Kreuznach-Krimi-Reihe von Thomas Scheffler ist ab Mitte Dezember im Buchhandel erhältlich. In dem Roman wird Dexheimer in einen Mordanschlag auf eine Winzersfrau in Windesheim verwickelt.