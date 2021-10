Das Haus in der Lämmergasse 5 in der Bad Kreuznacher Neustadt verfällt zusehends. Schon länger ist der Bereich um das Gebäude abgesperrt, weil Einsturzgefahr besteht. Die untere Denkmalschutzbehörde hat inzwischen eine Abrissgenehmigung dafür in Aussicht gestellt.