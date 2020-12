Bad Kreuznach

Ab sofort können wieder alle Kunden das Angebot der Tafel in Bad Kreuznach in Anspruch nehmen. Das kündigt Daniela Essler, Leiterin von Treffpunkt Reling in der Baumgartenstraße 5, an. Das gilt auch für Menschen in prekären Lebenslagen, zum Beispiel Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen.