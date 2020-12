Bad Kreuznach

Die Kreuznacher Kommunalpolitik nimmt nach der Corona-bedingten Zwangspause und vor den Sommerferien Fahrt auf: Eine Woche nach den dreitägigen Etatberatungen tagt am Donnerstag, 4. Juni, ab 17.30 Uhr der Stadtrat in der Turnhalle der Dr. Martin-Luther-King-Grundschule. Über den Haushalt 2020 berät der Rat aber erst drei Wochen später, am Donnerstag, 25. Juni.