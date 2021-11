Lange wurde spekuliert, gerätselt, mit vielen anderen Jobs und Ämtern wird sie schon seit Jahren in Verbindung gebracht, aber nun ist klar: Heike Kaster-Meurer macht's noch einmal. Die SPD-Politikerin tritt zur Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr an und will ihr Amt mit aller Macht verteidigen. Kaster-Meurer, ausgebildete Humanmedizinerin, hat das Amt seit 2011.