Bad Kreuznach

„Wir leben seit fast neun Monaten in einer Pandemie, und scheinbar ist dies bei einigen noch nicht angekommen“, melden sich Claudia Eider und Holger Grumbach, die Spitzen der neunköpfigen SPD-Fraktion, in einer Pressemeldung zu Wort. Wen sie damit meinen, dürfte auf der Hand liege: nämlich CDU, FDP/Faire Liste, AfD und FWG/Büfep. Diese hatten via Abstimmung am Montagabend dafür gesorgt, dass die Hauptausschusssitzung abgebrochen wurde.