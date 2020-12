Bad Kreuznach. „

Bad Kreuznach. „Schutzmasken vor den Mund, nicht vor die Augen“: Unter diesem Motto bietet das Ausländerpfarramt und die Alternative Jugendkultur (AJK) am Freitag, 5. Juni, von 9 bis 13 Uhr zum zweiten Mal an einem Stand in der Fußgängerzone von afghanischen und deutschen Frauen genähte Masken gegen eine Spende von mindestens 5 Euro an.