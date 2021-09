Unter dem Motto „Vielfalt braucht Verstärkung – bunt, solidarisch, laut“ wurde am Samstag der dritte Christopher Street Day (CSD) in Bad Kreuznach gefeiert. Auch die Stadtverwaltung beteiligte sich an dem Aktionstag und hisste erstmals zum CSD die Regenbogenfahne als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung am Europaplatz.