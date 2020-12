Bad Kreuznach

In Corona-Zeiten sollen die Bad Kreuznacher Rats- und Ausschusssitzungen nur maximal drei Stunden dauern. Das funktioniert zwar, hat aber seinen Preis: Die Tagesordnung ist so kaum zu schaffen, die letzten Punkte bleiben auf der Strecke, werden auf die nächste Sitzung verschoben oder, wie jetzt im Stadtrat, an die jeweiligen Fachgremien verwiesen.