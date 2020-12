Bad Kreuznach

„Es gibt keinen Anlass zur Entwarnung bei den Corona-Infektionen in der Stadt. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache“, appelliert Bad Kreuznachs Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer an die Bürger, die aktuelle Situation weiter ernst zu nehmen. Täglich erkranken mehr Menschen an Covid-19 und müssen stationär behandelt werden. „Nur, wenn unser Gesundheitssystem den Ansturm der Patienten verkraften kann, können die Erkrankten adäquat versorgt und dann hoffentlich auch erfolgreich behandelt werden. Das ist unser gemeinsames Ziel.“