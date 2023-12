Auf so viele Bischöfe trifft man sonst allenfalls in Rom – oder eben in Heilig Kreuz in Bad Kreuznach. Einmal im Jahr ist Einkleidung, damit Sankt Nikolaus die Kinder in der Stadt und im Kreis besuchen kann. Waren es lange nur gestandene Männer der Kolpingsfamilie, die in die Rolle des heiligen Mannes schlüpften, beteiligt sich seit vergangenem Jahr auch die Junge Kirche an der Nikolausaktion.