Kreuznacher Jahrmarkt: Verkauf von Küchenmessern bleibt erlaubt, der von Jagdmessern nicht

i Der Verkauf von Küchenmessern bleibt 2025 auf dem Jahrmarkt erlaubt. Jagd- und Militärmesser dürfen nicht mehr angeboten werden. Dafür hat sich der Ausschuss für Messe und Märkte ausgesprochen. Foto: Charlotte Eberwien (Archiv)

Es ist ein Widerspruch, der nur schwer aufzulösen ist: Einerseits werden am Kreuznacher Jahrmarkt stichprobenartig Taschenkontrollen durchgeführt, damit die Besucher keine Waffen mit sich führen. Anderseits gibt es an einigen Ständen auf dem Dippemarkt Messer in vielerlei Formen zu kaufen.