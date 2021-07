Die faktische Absage des Bad Kreuznacher Jahrmarktes ist keine Überraschung. In seiner informellen und erweiterten Digitalzusammenkunft hat der Ausschuss für Messen und Märkte – plus die Vorsitzenden der Fraktionen sowie Schausteller – am Mittwochabend ein klares Zeichen gesetzt: Ein Kreuznacher Jahrmarkt ist in seiner bekannten Form in diesem Jahr undenkbar.