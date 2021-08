Zwar muss die Region auch in diesem Jahr auf den Jahrmarkt verzichten, dass aber zumindest ein Mindestmaß an Jahrmarktskultur fortgeführt wird, dafür sorgt der Freundeskreis „Kreiznacher Johrmarkt“. So wird am Sonntagabend bei einer geschlossenen Veranstaltung die Tradition des Spansau-Essens und des Entwanzens weitergeschrieben.