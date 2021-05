Das Münchner Oktoberfest ist erneut abgesagt, die Hoffnung auf einen Kreuznacher Jahrmarkt 2021 im August lebt noch. Ganz oder gar nicht, lautete die Begründung des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter für die Absage des größten Volksfestes der Welt auf den Wiesn. In Bad Kreuznach halten die Verantwortlichen noch das Prinzip Hoffnung hoch; mit der Entscheidung darüber will man so lange wie möglich warten.