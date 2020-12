Kreis Bad Kreuznach

Kreuznacher Inzidenzwert liegt bei 217,8: 71 neue Infektionsfälle binnen 24 Stunden wurden registriert

Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist seit Montag um 71 gestiegen und liegt bei insgesamt 2061 (Stand Dienstag, 11 Uhr). In dieser Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher insgesamt 1205 (plus 22) aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie die 19 in Verbindung mit dem Virus Verstorbenen.