Bad Kreuznach

Schlusspunkt einer gewalttätigen Beziehung: Am 5. Dezember 2019 wird eine 21-jährige Frau von ihrem damaligen Freund in der gemeinsamen Wohnung in der Mühlenstraße in Bad Kreuznach wieder einmal schwer verprügelt. Dieses Mal kommt ihr nicht die von Nachbarn gerufene Polizei zu Hilfe, sondern sie flieht selbst aus der Wohnung.