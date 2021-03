Die Entscheidung über die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs im Bad Kreuznacher Stadtgebiet steht auf der Tagesordnung der ersten Stadtratsitzung in diesem Jahr. Doch wie erwartet, kam man am Mittwochabend nicht mehr bis zu diesem Tagesordnungspunkt. Er wird jetzt in der Fortsetzung der Sitzung beraten. Derweil machte am Donnerstag eine Demo pro ÖPNV-Kommunalisierung machteam Stadthaus Halt.