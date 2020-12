Kreis Bad Kreuznach

Kreuznacher Gesundheitsamt mit traurigem Update: Zwei weitere Senioren tot – Inzidentwert bei 194

Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist seit Mittwoch um 29 gestiegen und lag am Donnerstag (Stand 14 Uhr) bei insgesamt 1615. In dieser Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher insgesamt 1000 (plus 16) aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie die Verstorbenen.