Bad Kreuznach

In einer Lagerhalle in der Straße „Brückes“ in Bad Kreuznach sollen von Oktober 2019 bis Januar dieses Jahres zahlreiche gestohlene Limousinen auseinandergesägt und in Container verpackt worden sein. Den Transport der Container in den belgischen Hafen Antwerpen und die Verschiffung nach Dubai soll ein 41-Jähriger organisiert haben, der sich deswegen seit dem 8. September vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten muss.