Bad Kreuznach

30 Jahre ist es her, dass die Bad Kreuznacher Frauen eine Schutzeinrichtung für Frauen und Kinder forderten und ihre Pläne für ein Kreuznacher Frauenhaus verwirklichten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt wurde ein Frauenhaus eingerichtet, in dem von häuslicher Gewalt bedrohte Frauen und ihre Kinder Schutz, Sicherheit und Hilfe erhielten – und in Zeiten der Infektionsgefahr durch das Coronavirus auch weiterhin erhalten.