Bad Kreuznach/Rheinhessen

Ein Ehepaar aus Bad Kreuznach ist am Sonntag Opfer eines tragischen Verkehrsunfalls geworden. Das Paar war auf einer Fahrradtour in Rheinhessen unterwegs und wurde vermutlich beim Rasten am Rande einer Kreisstraße von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Jeder Rettungsversuch kam zu spät. Der 70-jährige Mann und seine gleichaltrige Frau verstarben noch an der Unfallstelle neben der Kreisstraße 16 zwischen Engelstadt und Bubenheim