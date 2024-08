Plus Bad Kreuznach

Kreuznacher Diakonie-Wohnheim hat zu wenig Personal: Eltern müssen ihre Kinder nach Hause holen

Von Josef Nürnberg

i 13 von 24 Bewohnern im Haus in den Weingärten wurden am Wochenende von ihren Eltern nach Hause geholt, da die Diakonie mangels Personal die Betreuung nicht sicherstellen konnte. Foto: Josef Nürnberg

Die Situation im Diakonie-Wohnheim für behinderte Menschen in den Weingärten in Bad Kreuznach spitzt sich weiter zu: Weil es der Einrichtung an Personal fehlt, mussten Eltern ihre Kinder, die im Wohnheim leben, übers Wochenende nach Hause holen. Wie es in den nächsten Tagen weitergeht, ist noch offen.