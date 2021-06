Am 24. Juni haben Stadt, Politiker und Bürger endlich Klarheit: Dann soll nämlich der Stadtrat den neuen Ersten Beigeordneten, der in Städten wie Bad Kreuznach die Bezeichnung Bürgermeister trägt, wählen. Das wurde am Montagabend im nicht öffentlichen Teil des Haupt- und Personalausschusses so kommuniziert und auf Anfrage des Oeffentlichen Anzeigers von der Stadtverwaltung bestätigt.