Bad Kreuznach/Stralsund

Der Ausflug in den hohen Norden hat sich gelohnt. Die Bad Kreuznacher Brewderschaft spielt fortan sozusagen in der Champions League. Die Hobby-Bierbrauer um Sebastian Herold, Philipp Dietrich und Sebastian Schneider schnappten sich am vergangenen Wochenende bei der vierten Deutschen Hobbybrauermeisterschaft in Stralsund den dritten Platz.