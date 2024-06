Plus Bad Kreuznach

Kreuznacher Bäderhaus bleit drei Monate zu : Das Dach wird saniert

i Das Flachdach zwischen der Gebäudewand und der Atriumkuppel wird derzeit saniert. Das Bäderhaus ist deshalb drei Monate zu. Foto: Harald Gebhardt

Das Bad Kreuznacher Bäderhaus macht auch in diesem Jahr eine lange Sommerpause: Seit dem 15. Juni ist der Wellnesstempel in der Kurhausstraße geschlossen. Öffnen soll er erst wieder am 18. September. Bereits im vergangenen Jahr war die Saunalandschaft im Sommer drei Monate (vom 1. Juni bis einschließlich 31. August 2023) zu. In dieser Zeit sollte eigentlich das Flachdach zwischen der Glaskuppel und dem Gebäude saniert werden. Doch daraus wurde erst einmal nichts.