Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Das gilt auch für den Brotpfenniglauf der Bäckerinnung Bad Kreuznach, der in diesem Jahr zum 37. Mal stattfindet. Um das Ereignis anzukündigen, boten und bieten Betriebe der Bäckerinnung Mittwoch und Donnerstag ihre Backwaren in der Fußgängerzone an. Natürlich durfte gestern der obligatorische Anschnitt der Torte nicht fehlen.