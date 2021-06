Begeisterung löste die Idee für einen festen Anbau am Bistro Körnchen in der Roßstraße am Kornmarkt im Kreuznacher Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr nicht gerade aus. Das Echo unter den Ausschussmitgliedern war geteilt, doch die skeptischen Stimmen überwogen bei Weitem – auch weil dabei noch viele Fragen offen und mit Pächter sowie Eigentümer zu klären sind: vom Pachtvertrag bis zur Stellplatzfrage.