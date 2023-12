Plus Bad Kreuznach Kreuznacher Ausnahme-Gitarrist Horst Klee: Wie man das Kind zum Musizieren bringt Heiligabend, die neue Gitarre oder die kleine Heimorgel liegen am Weihnachtsbaum. Erste Begeisterung beim Kind, dann aber ebbt die Leidenschaft ab. Wir fragten den Kreuznacher Ausnahmegitarristen und Lehrer Horst Klee, wie man das Feuer für die Musik bei den Kleinen entfacht. Und wann man es bleiben lassen sollte... Von Robert Neuber

Herr Klee, woher kommt kindliches oder jugendliches Interesse an Musik – aus dem Elternhaus? Aus der Schule? Von Freunden? Das ist wesentlich vom Alter abhängig. In den ersten Lebensjahren greift das Sprichwort "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm". Sind die Eltern musikinteressiert oder spielen ein Instrument, so geben sie das ...