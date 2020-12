Bad Münster-Ebernburg

Freunde von sogenannten „Lost Places“ dürften beim Anblick des Wasserrads gegenüber dem Fähranlieger zum Huttental in Bad Münster am Stein die Herzen höher schlagen. Denn das zusehends verfallene Prunkstück verbreitet seit Jahrzehnten einen morbiden Charme. Nun droht es umzustürzen, sodass die Bauverwaltung das meterhohe Rad großzügig mit einem Bauzaun abgesperrt hat. Eine Lösung wäre der Abriss. Die Stadt hat hierzu einen Antrag an die Denkmalfachbehörde in Mainz gestellt.