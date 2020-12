Bad Kreuznach

Es ist wohl unbestritten, dass das Radwegenetz und die dazugehörige Infrastruktur in Bad Kreuznach verbessert und ausgebaut werden müssen. Gleichwohl lässt sich über einzelne Maßnahmen trefflich streiten. So bleibt der Pop-up-Radweg in der Gensinger Straße im Kreuzungsbereich von Viktoriastraße und dem Kreisverkehr an der ehemaligen Capri-Bar umstritten und ein Politikum.