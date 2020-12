Bad Kreuznach

Eine gute Nachricht für alle Bahnfahrer: Bad Kreuznach bekommt – auch wenn es noch einige Jahre dauern wird – drei neue Haltepunkte. Die Planungen laufen für Stationen an der Rheingrafenstraße, an der Pfingstwiese und in Planig (dort gibt es noch Gesprächsbedarf wegen des exakten Standortes), der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr gab in seiner Sitzung am Mittwochabend dafür grünes Licht.