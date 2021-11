Verstopfte Straßen, Gezanke im Stadtrat, Ebbe in der Stadtkasse – die Probleme in Bad Kreuznach seien dieselben geblieben, witzelte Thomas Modes, Sitzungspräsident des Kreuznacher Karnevalsvereins „Fidele Wespe“, am Sonntagvormittag in der Kaiserremise des Bonnheimer Hofs in Hackenheim.