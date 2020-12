Kreis Bad Kreuznach

Politik in Zeiten von Corona: Der Kreistag kommt im Waldböckelheimer Bürgerhaus zusammen. Am Eingang liegen Einmal-Masken bereit, ein Hygienemittel animiert zum Desinfizieren der Hände. Alle halten sich dran, keiner, ob links, mittig, rechts, der aus der Reihe tanzt. Längst haben die kommunalen Mandatsträger verinnerlicht, dass vor allem sie als Vorbilder wahrgenommen werden, die nicht auf Gesundheit und Sicherheit der anderen pfeifen: Demokratie in ihrer basis- und bürgernahen Form.