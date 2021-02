Zwar sind der Kreis Mainz-Bingen und die Stadt Bad Kreuznach noch nicht endgültig mit an Bord einer kommunalen ÖPNV-Verkehrsgesellschaft Rhein-Nahe, doch stimmte der Kreisausschuss um Landrätin Bettina Dickes (CDU) am Montag schon mal mit 15 Ja- bei 5 Neinstimmen dafür, einen Projektsteuerer zu beschäftigen – zunächst für drei Monate und monatlich kündbar. Auch, um keine Zeit in der Vorbereitung zu verlieren.