Kreis Bad Kreuznach

Bei der Zahl der Neuinfektionen nimmt der Kreis Bad Kreuznach derzeit unter den Landkreisen und Städten den Spitzenplatz ein. Das zeigt die aktuelle Statistik der Landesregierung, herausgegeben vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Am vergangenen Montag verzeichnete der Kreis 19 infizierte Personen. Die Zahl bezieht sich auf den Zeitraum der gemeldeten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Damit liegt der Kreis Bad Kreuznach vor Mainz (17) und Ludwigshafen (16). Der Donnersbergkreis kommt mit 16 Fällen fast an den Kreuznacher Stand heran.