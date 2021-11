Aktuell liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der 0- bis 14-Jährigen im Kreis bei 296,4. Das Infektionsgeschehen bei Kindern entwickelt sich – verglichen mit der Entwicklung in der Gesamtbevölkerung – deutlich stärker. Landrätin Bettina Dickes (CDU) beantragte wegen des verstärkten Ausbruchsgeschehens in Schulen außerplanmäßige Mittel für freiwillige Tests für Schüler bei den Mitgliedern des Kreistags.