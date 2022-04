Auch in Zukunft sollen die Ganztagsschüler in den Schulen, die sich in Trägerschaft des Kreises befinden, bestens verpflegt werden. Die Mittagsverpflegung für die kommenden Jahre soll neu ausgeschrieben werden. Dabei wird darauf geachtet, dass die Anbieter und Caterer besondere Kriterien und Qualitätsstandards erfüllen.