Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 18:43 Uhr

Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist seit dem letzten Update am Freitag, 14 Uhr, um 9 gestiegen und liegt bei insgesamt 772.

In der Gesamtzahl (772) enthalten sind auch die bisher insgesamt 469 (+17) aus der Quarantäne entlassenen sowie die 8 verstorbenen Personen. Aktuell stehen somit 295 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes.Sechs dieser Personen befinden sich in stationärer Behandlung.