Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 18:24 Uhr

Dies entspricht keinem Anstieg seit letztem Freitag. Es befindet sich eine Personen in stationärer Behandlung. In der Gesamtzahl (203) enthalten sind auch die bisher insgesamt 194 aus der Quarantäne entlassenen und sieben verstorbenen Personen. Aktuell stehen somit 2 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes.