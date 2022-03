Kreis Bad Kreuznach

Kreis Bad Kreuznach ist ebenfalls betroffen: Betrugsmasche über WhatsApp

In den letzten Tagen erhielten mehrere Personen im Landkreis Bad Kreuznach eine Nachricht über den Nachrichtendienst WhatsApp von einer unbekannten Nummer. Die Täter gaben vor, es handele sich um einen Familienangehörigen, welcher sein Handy verloren hätte oder bei dem das Telefon beschädigt sei. In einem Fall nahm eine Geschädigte an, dass sich ihre Tochter über WhatsApp bei ihr melden würde.