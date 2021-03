Kreis Bad Kreuznach Kreis Bad Kreuznach: Inzidenzwert nur noch knapp unter 100 Von Freitag auf Samstag meldet die Kreisverwaltung 21 neue Infektionen mit dem Coronavirus, von Samstag auf Sonntag sind es nochmals 20 Neuinfektionen. Mit den 41 Neufällen klettert die Zahl derer, die sich seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert haben, auf in toto 4535 (Stand 28. März, 11 Uhr).

Sechs dieser Personen befänden sich in stationärer Behandlung, gibt die Kreisverwaltung Auskunft. „Insgesamt sind bisher 125 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben. Aktuell stehen 259 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle“, ist in der Veröffentlichung zu lesen. Die Wocheninzidenz liegt innerhalb des Landkreises nach dem Rechenmodell des Landes bei 94,7. Die Fallverteilung auf die Körperschaften: Stadt Bad Kreuznach 40 Fälle, VG Bad Kreuznach 25, VG Rüdesheim 36, VG Nahe Glan 6, VG Langenlonsheim-Stromberg 25 und VG Kirner Land 18.