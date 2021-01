Kreis Bad Kreuznach

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Bad Kreuznach ist seit Sonntagmittag um 23 gestiegen. Seit dem Ausbruch der Pandemie steckten sich 3207 Personen mit dem Virus an. In der Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher 2125 (plus 34) aus der Quarantäne Entlassenen sowie die Verstorbenen.