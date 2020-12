Kostenlose Abstriche nach Auslandsreise: Kreis Bad Kreuznach öffnet Corona-Teststation in Windesheim

Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 12:15 Uhr

Die Abstrichstation, in der sich unter anderem Reiserückkehrer testen lassen können, wird in der Nahelandschule in Windesheim in der Schulstraße 15 eingerichtet.

Zunächst ist diese immer montags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Es ist zwingend erforderlich, vorab einen Termin zum Abstrich zu vereinbaren. Dies kann telefonisch unter 0671/202.781 20 erfolgen.

Zum Abstrichtermin selbst muss neben dem Ausweis auch die Krankenkassenkarte mitgebracht werden. Neben den Reiserückkehrern besteht auch für weitere Personengruppen die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Eine entsprechende Verordnung des Bundes, aus der nähere Informationen hervorgehen, wird in Kürze auf der Internetseite der Kreisverwaltung zu finden sein.