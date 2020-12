Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 10:05 Uhr

Ingelheim

Kostenlos den Bus benutzen: Ingelheimer ÖPNV wird attraktiver

Ab dem Jahreswechsel 2020/2021 soll an Wochenenden, an Feiertagen und nachts eine kostenlose Mitfahrt in den Ingelheimer Stadtbussen möglich sein. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Das Angebot soll freitags ab 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags ganztags sowie in den Nachtbussen gelten.