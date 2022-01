Besenbinden und Körbeflechten waren die Beschäftigungen der Bauern in den Wintermonaten. Jetzt ist genau die Jahreszeit, in der die Bauern im Naheraum in Kuhstall, Wohnzimmer oder Küche saßen und mit ihren geschälten oder ungeschälten Weiden Körbe in unterschiedlichen Formen herstellten.