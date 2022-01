Kontroverse Debatte über Mobilität geführt

Für ihren Mut, auch kontroverse Themen zu diskutieren – wie am Freitagabend bei ihrem Stadtgespräch „Bad Kreuznach 2030: Wie gestalten wir die Mobilität von morgen?“ – gab es die Anerkennung der gut 40 Zuhörer für CDU-Oberbürgermeisterkandidatin Sabine Drees. Mut bewies sie auch bei der Auswahl der Diskussionsteilnehmer, die längst nicht alle auf CDU-Kurs waren. So standen auf dem Podium Stadtrat Hermann Holste (Grüne), der auch die Rad AG leitet, und Andreas Geers, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) RLP. Die sahen die Zukunft der Mobilität in Bad Kreuznach ganz anders als die CDU-Frau, die ins Stadthaus möchte.